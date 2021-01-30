مليار و592 مليون جنيه تكلفة تطوير خدمات مياه الشرب والصرف صحي بالمنيا خلال 2020

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صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بأنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا بتكلفة تقدر بنحو مليار و٥٩٢ مليون جنيه، وذلك في عام ٢٠٢٠، ضمن توجه الدولة لتحسين الخدمات المقدمة بصعيد مصر، وتكليفات الحكومة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.



وقال المهندس ياسر الشهاوي، إن الخدمات شملت كافة مراكز المحافظة، موزعة على النحو التالي: ٨٧ مليونا و٦٧ ألف جنيه خصصت لمركز العدوة، و١٣٠ مليون جنيه لمركز دير مواس، و٨٠ مليونا لمركز بنى مزار، و٩٨٥ مليونا و٦٦٧ألف جنيه خصصت لتحسين الخدمات بمركز أبو قرقاص، و١٢مليونا و٣٢٣ألف جنيه لمركز مغاغة، و٢٥ مليون جنيه بمركز سمالوط، و٨٤ مليونا و٦٦٠ألف جنيه بمركز ملوى، و٤٢مليونا و٣٠٠ألف جنيه بمركز مطاي، و١٤٥ مليون جنيه بمركز المنيا.



ونوه رئيس الشركة إلى أن عام 2020 شهد تطوير خدمات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الأولى" بتكلفة إجمالية 4 ملايين و721 الف جنيه شملت تنفيذ خطوط المياه لقرى أولاد الشيخ بمركز مغاغة بمبلغ مليون و648 ألف جنيه، وجزيرة شيبة بمركز أبو قرقاص بتكلفة 544 ألف جنيه، والشيخ مسعود وكفر مغربي بمركز العدوة بمبلغ مليون و315 ألف جنيه، ومبلغ مليون و213 ألف جنيه لقرية زعبرة بديرمواس.



وأضاف أنه تم تنفيد العديد من أعمال الإحلال والتجديد واستلام عدد من المحطات وأبرزها استلام المرحلة الأولى من محطة مياه المطاهرة بأبو قرقاص بطاقة ١٢٠٠لث، واستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي ومعالجة البرجاية والشبكات التابعة لها لخدمة قرية البرجاية والقرى المجاورة لها، وتشغيل محطتي الرفع والمعالجة بالساوى بالعدوة، ومحطة رفع صرف صحى تانوف بديرمواس، وحفر أكثر من بئر ارتوازى على مستوى المحافظة للقضاء على ضعف المياه بالمناطق الساخنة، مؤكدًا استمرار الشركة فى تقديم الخدمات وتحسينها طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن.