برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي في قطر

السبت 30/يناير/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
قام كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بوضع برنامجا بدنيا للاعبين؛ لخوض مرانهم الأول في قطر؛ استعدادا لمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.


وكان الأهلي قد واصل تدريباته قبل مغادرته القاهرة دون راحة منذ خوض مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي، ومن ثم وضع كابلو رانجواجا وحدات تدريبية خفيفة في المران الأول للفريق في قطر.


ووصلت بعثة الأهلي إلى قطر أمس الجمعة وأجرت مسحة طبية داخل مطار الدوحة قبل أن يتوجه الجميع إلى غرفهم بفندق الإقامة؛ للدخول في عزل صحي لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية.


ويشارك الأهلي بطل قارة إفريقيا في منافسات كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له تحقيق المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه الاهلي في المونديال الاهلي

أخبار تهمك

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الإمارات تمنح جنسيتها لفئات جديدة.. تعرف عليها

منذ 40 دقيقة

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 15 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

منذ 39 دقيقة

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

منذ 35 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

رامي ربيعة يدرس الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مستبعدو الأهلي أمام النجمة يخوضون تدريبات في الجيم

30 دقيقة أشغال شاقة في الأهلي

وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

برنامج خاص في الأهلي

تدريبات بدنية متنوعة في مران الأهلي

برنامج بدني خاص للثنائي معلول وجيرالدو لتجهيزهما لمواجهة الوداد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

11:08 ص

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

11:03 ص

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات