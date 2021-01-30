لبنان: الجيش يوقف 5 أشخاص على خلفية أحداث طرابلس

السبت 30/يناير/2021 - 10:01 ص
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات

أوقف الجيش اللبناني، اليوم السبت، 5 أشخاص، بينهم سوري، يشتبه بمشاركتهم في أعمال التخريب والشغب وإضرام النار في مبنى بلدية طرابلس شمال لبنان، خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.

 

وأصدر الجيش اللبناني، بيانًا شدد فيه على أن الوحدات العسكرية لا تألوا جهدا في المحافظة على الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس كما باقي المناطق اللبنانية.

 

وكانت قيادة الجيش اللبناني، أكدت احترامها حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، محذرة المخلين بالأمن من أنه ستتم ملاحقتهم وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

 

واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينة طرابلس، تخللها أعمال  شغب واعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وإحراق مبنى بلدية طرابلس، وهو مبنى أثري في المدينة.

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