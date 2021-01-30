مهاجم المقاصة يدخل حسابات الزمالك بديلاً لمصطفى محمد

السبت 30/يناير/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
دخل مروان حمدي مهاجم فريق مصر المقاصة حسابات الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وقال مصدر بالقلعة البيضاء، أن اللاعب تم ترشيحه للانضمام للفريق بعد رحيل مصطفى محمد للدوري التركي على سبيل الإعارة.


وأضاف، أن الثنائي حسام حسن مهاجم سموحة السكندر، وباسم مرسي لاعب الفريق السابق والإنتاج الحربي الحالي أيضا ضمن الأسماء المرشحة لتعويض رحيل مصطفى محمد.


وفاز الزمالك على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في عاشر جولات الدوري الممتاز.

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