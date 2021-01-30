أسعار الدواجن اليوم السبت 30- 1-2021

السبت 30/يناير/2021 - 09:41 ص
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
الفجر الإقتصادي

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 30-1-2021 حيث هناك توازن كبير بين حالة الطلب والعرض بسبب توافر المنتجات في الأسواق.


سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 19 و23 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و20 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 25 إلى 32 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و10 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 3 إلى 7 جنيهات والكتكوت البلدي 4 جنيهات، أما وصل سعر البانية إلى 55 جنيهًا.

وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 27 إلى 29 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 29 إلى 34 جنيهًا للكرتونة.

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