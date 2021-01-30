أسعار الدواجن اليوم السبت 30- 1-2021





استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 30-1-2021 حيث هناك توازن كبير بين حالة الطلب والعرض بسبب توافر المنتجات في الأسواق.









سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 19 و23 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و20 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 25 إلى 32 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيها.





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و10 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 3 إلى 7 جنيهات والكتكوت البلدي 4 جنيهات، أما وصل سعر البانية إلى 55 جنيهًا.



