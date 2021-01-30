تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق أرسنال، منافسه مانشستر يونايتد، اليوم السبت 30 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.













وقد حقق فريق أرسنال الفوز في مباراة الدور الأول، بنتيجة هدف نظيف احرزه الجابوني ايميريك اوباميانج عن طريق ركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء.









واستقر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه مانشستر يونايتد، وجاء كالتالي :-





حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هولدينج - جابريال - تيرني.

خط الوسط: بيلرين - ساكا - تشاكا - توماس بارتي - سيبايوس.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - لاكازيت.