ياسين السقا يودع جده محمد الصغير بعد وفاته بـ"كورونا"

نشر ياسين السقا ابن النجم أحمد السقا، صورة له برفقة جده خبير التجميل محمد الصغير التواصل الاجتماعي عبر حسابه بـ "إنستجرام"، بعد وفاة الأخير متأثرًا بفيروس كورونا المستجد





وقال ياسين السقا في رسالته إلى جده محمد الصغير عبر "إنستجرام": "وداعا مايسترو.. أكثر ما يؤلمني هو أنني لم أبكي أبدًا بسبب أي شيء في حياتي لأنني سأفتقدك كثيرًا".





وأضاف: "لكن ما يجعلني سعيدًا هو أنني أعلم أنك تنظر إلينا من السماء وتبتسم وأنت تعلم أن الملايين وأعني الملايين يغنون الأناشيد لك إلى الأبد".