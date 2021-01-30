رزان مغربي: أقرب الأدوار إلى قلبي "مونيكا" بفيلم "حرب إيطاليا"

السبت 30/يناير/2021 - 04:46 ص
بوابة الفجر

قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربي ان فيلم "صابر و راضي" كوميدى ولايت  وسعيدة بالتعاون مع النجم أحمد ادم موضحة: "دورى فى الفيلم اننى مديرة شركات وتدور أحداث الفيلم  في قالب كوميدي من انتاج احمد السبكي ، ووجه الليثى التهنئة على الفيلم ودورها الرائع".

وأضافت رزان خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة، ان احب الادوار الى قلبها والاقرب ايضاً هو "  مونيكا "  في فيلم حرب إيطاليا مع النجم احمد السقا.

وقامت بتقديم جزيل الشكر الى الفنان الكبير احمد السقا واعتبرت فيلم " حرب ايطاليا " من افضل الافلام السينمائية فى مسيرتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنانة عمرو الليثي رزان مغربي الفجر الفني

أخبار تهمك

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يوم

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يوم

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يوم

"عايز فلوس الإيجار.. أقابلك فين".. كيف سقط مستريح الهرم بعد خداع 20 مالك سيارة

منذ حوالي 5 ساعات

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 8 ساعات

الطاقم الطبى بالأهلي يُحذر موسيماني بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

منذ حوالي 6 ساعات

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تحمل الجنسية البريطانية وأخفت زواجها ٣ سنوات.. معلومات عن رزان مغربي في عيد ميلادها

هل تعمدت رزان مغربي إحراج أحلام بهذه الصورة؟

رزان المغربي تنشر صورة محرجة لـ أحلام

رزان مغربي تزور أكبر صرح طبي للحقن المجهري في المنصورة

أحمد السقا يوجه رساله إنسانية لجمهوره: "لا للعنصرية"

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن رزان المغربي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

01:10 ص

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات