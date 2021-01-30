كاتبة صحفية: التعليم تراجع فى مصر مع الانفتاح الاقتصادي وعودة الاخوان





أكدت الكاتبة الصحفية ايمان رسلان، أن الدكتور طه حسين أعظم من جاء كمفكر فى المنظومة التعليمية المصرية، مشيرة إلى أن تراجع مستويات التعليم فى مصر بدأ مع سبعينات القرن الماضي وقرارات الانفتاح الاقتصادي وعودة الاخوان للمشهد، وبعدها مشكلة الثانوية العامة فى مصر التي تتلخص فى المكان والبشر.





وأضافت الكاتبة ايمان رسلان، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن التاريخ الوطني لا يُدرس فى مصر رغم وجود مادة فى الدستور تتعلق بضرورة تدريس التاريخ الوطني، قائلة: "احنا لا ندرس التاريخ فى مصر رغم وجود مادة فى الدستور المصري متعلقة بدراسة التاريخ الوطني".





وتابعت: "لم نعمل على العقل المصري كما لم نتفق أن التعليم هو الوسيلة لتكوين نخبة علمية، ويجب استمرار تدريب التاريخ والفلسفة فى كافة المراحل التعليمية ولازم نتفق احنا عايزين ايه بالظبط من التعليم، والتعليم فى الثانوية والجامعة يكون نخبة".