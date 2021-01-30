رزان مغربي: تمنيت التمثيل مع عمر الشريف ويضربني بالقلم زي فاتن حمامة

السبت 30/يناير/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر

 

قالت الفنانة رزان مغربي، إنها تعتبر الفنان العالمي نور الشريف أهم الممثلين العالميين وفي العالم العربي.

وأضافت، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" على الحياة مع الإعلامى عمرو الليثى، أنها كانت تتمنى وتحلم بالتمثيل مع الفنان العالمى عمر الشريف.

وأكدت: "مش شدة عشقها لعمر الشريف تمنيت لو قام بضربي بس بالقلم، زي ما حصل مع فاتن حمامة في فيلم (صراع في الميناء) مش يبوسني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنانة عمر الشريف رزان مغربي الفجر الفني

أخبار تهمك

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يوم

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الطاقم الطبى بالأهلي يُحذر موسيماني بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

برودة تصل للصقيع على هذه الأماكن.. بيان مهم بشأن طقس السبت

منذ ساعتين

"عايز فلوس الإيجار.. أقابلك فين".. كيف سقط مستريح الهرم بعد خداع 20 مالك سيارة

منذ ساعة و نصف

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يوم

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 10 ساعات

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يوم

حسام حسن يضغط على سموحة للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

ليلى شعير: فاتن حمامة صديقتي وعمر الشريف كان جاري

درة: فاتن حمامة قدوتي.. وعمر الشريف أجمل رجل في السينما

فتى أحلام المذيعات.. رجالة زمان

إيناس عزالدين لـ"الفجر الفني": عمر الشريف حببني في التمثيل وتمنيت الوقوف أمامه في "نهر الحب"

فاتن حمامة مطلوبة على جوجل تريند

إبداع وتراث فني .. فاتن حمامة تتصدر "ترند" جوجل في ذكرى رحيلها الخامسة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

01:10 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات