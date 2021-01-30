رزان مغربي: تمنيت التمثيل مع عمر الشريف ويضربني بالقلم زي فاتن حمامة

قالت الفنانة رزان مغربي، إنها تعتبر الفنان العالمي نور الشريف أهم الممثلين العالميين وفي العالم العربي.

وأضافت، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" على الحياة مع الإعلامى عمرو الليثى، أنها كانت تتمنى وتحلم بالتمثيل مع الفنان العالمى عمر الشريف.

وأكدت: "مش شدة عشقها لعمر الشريف تمنيت لو قام بضربي بس بالقلم، زي ما حصل مع فاتن حمامة في فيلم (صراع في الميناء) مش يبوسني.