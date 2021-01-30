وفاة الفنان السعودي عبد الله الصريخ أحد رواد الأغنية في الجيل القديم

توفي الفنان الشعبي عبدالله الصريخ، أحد أشهر الفنانين الشعبيين وأحد رواد الأغنية في الجيل القديم، وذلك بعد معاناته مع المرض.

ولد الراحل في عنيزة، ومنها ذاع صيته لكل الخليج والوطن العربي وتميز بصوت شجي وموهبة فنية، حيث شارك بالمناسبات الوطنية وتغنى بالنصوص الشعرية لنجوم الشعر.





وعُرف الراحل بأغانيه الخالدة كـ"بقايا الأمس" كما تغنّى بـ"يا بلابل" وعرفها جماهيره.



