وفاة الفنان السعودي عبد الله الصريخ أحد رواد الأغنية في الجيل القديم

السبت 30/يناير/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر

توفي الفنان الشعبي عبدالله الصريخ، أحد أشهر الفنانين الشعبيين وأحد رواد الأغنية في الجيل القديم، وذلك بعد معاناته مع المرض.

ولد الراحل في عنيزة، ومنها ذاع صيته لكل الخليج والوطن العربي وتميز بصوت شجي وموهبة فنية، حيث شارك بالمناسبات الوطنية وتغنى بالنصوص الشعرية لنجوم الشعر.

وعُرف الراحل بأغانيه الخالدة كـ"بقايا الأمس" كما تغنّى بـ"يا بلابل" وعرفها جماهيره.

وكانت بداية شغفه بالموسيقى فتعلم العزف على عدة آلات موسيقية برفقة أصدقائه، واتجه إلى الفن الشعبي بشكل رسمي سنة 1974 عبر تمكنه من أداء مقام الصبا، عندما كان شابًا، مما مكّنه من إحياء العديد من الحفلات والجلسات الشعبية في عنيزة وغيرها.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة فنان شعبي فنان سعودي رحيل

أخبار تهمك

آخر تطورات عودة باسم مرسي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يوم

حسام حسن يضغط على سموحة للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يوم

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر تمديد عقد الدينامو

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يوم

برودة تصل للصقيع على هذه الأماكن.. بيان مهم بشأن طقس السبت

منذ 38 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

منذ أقل من ساعتين

الطاقم الطبى بالأهلي يُحذر موسيماني بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحلام تهنئ عبدالمجيد عبدالله على أغنيته الجديدة "عايش سعيد"

مهرجان "جرش للثقافة والفنون" يُكرّم رواد الأغنية الأردنية (صور)

وفاة شعبان عبدالرحيم | أخر نشاط فني للراحل قبل وفاته بأيام

بعد "أنتي أي كلام".. تميم يونس يطرح "سالمونيلا"

عبد الله الرويشد يغازل جمهوره بصورة جديدة له عبر "تويتر"

تامر حسني يتفاعل مع مدعوين فرح بنت مدحت شلبي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

11:32 م

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات