برودة تصل للصقيع على هذه الأماكن.. بيان مهم بشأن طقس السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت 30 يناير 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس السبت نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.





الوصف الفني لخرائط الطقس: