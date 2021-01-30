برودة تصل للصقيع على هذه الأماكن.. بيان مهم بشأن طقس السبت
السبت 30/يناير/2021 - 12:34 ص
أمنية فوزي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت 30 يناير 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس السبت نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس السبت ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على السواحل الشمالية على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
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