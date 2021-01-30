برودة تصل للصقيع على هذه الأماكن.. بيان مهم بشأن طقس السبت

السبت 30/يناير/2021 - 12:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت 30 يناير 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على السواحل الشمالية على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
برودة تصل للصقيع على هذه الأماكن.. بيان مهم بشأن طقس السبت
برودة تصل للصقيع على هذه الأماكن.. بيان مهم بشأن طقس السبت

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