جوارديولا يُعلن غياب نجم مانشستر سيتي عن مواجهة شيفيلد

السبت 30/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المهاجم سيرجيو أغويرو، سيغيب عن مواجهة شيفيلد يونايتد، غداً السبت، بالدوري الإنجليزي، حيث لم يحصل على الضوء الأخضر بعد للعودة عقب إصابته بفيروس كورونا.

قال غوارديولا في مؤتمر صحافي: "سيرجيو ليس جاهزاً بعد، سيعود بعد أن يأتي اختباره سلبياً، لم يحدث ذلك حتى الآن".

وقبل انتهاء فترة الانتقالات الإثنين المقبل، نفى غوارديولا تكهنات عن مستقبل المدافع إيريك غارسيا الذي يقضي العام الأخير في عقده، وربطته تقارير باحتمال العودة لنادي صباه برشلونة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي كورونا شيفيلد جوارديولا اه اجويرو

أخبار تهمك

الطاقم الطبى بالأهلي يُحذر موسيماني بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 23 ساعة

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ 34 دقيقة

آخر تطورات عودة باسم مرسي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر تمديد عقد الدينامو

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

منذ ساعة و 25 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يوم

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

حسام حسن يضغط على سموحة للانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 3 ساعات

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يعلن غياب بيرناردو سيلفا عن مواجهة وستهام

جوارديولا يعلن مدة غياب ميندي عن مانشستر سيتي

أهداف مباراة - مانشستر سيتي 2 × 0 شيفيلد يونايتد

نجم مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن موقعة اليونايتد

جوارديولا يُعلن غياب نجم مانشستر سيتي أمام اليونايتد

جوارديولا يغير أسلوبه مع مانشستر سيتي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

11:32 م

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات