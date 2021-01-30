21 يوما من البحث تنتهي بصلاة الغائب.. القصة الكاملة لغرق طالب بلبيس

أسدل الستار اليوم على رحلة البحث عن الطالب محمد السيد دياب 21 عاما والذي غرق منذ21 يوما في ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية وانتهت القصة بصلاة الغائب.





الأسرة تتلقى واجب العزاء

أسرة الفقيد تلقوا واجب العزاء وإن كان مازال يساورهم الأمل في أن تقذفه الأمواج أو يتعرفون على متعلقاته يوم ما ربما تهدأ روحهم التي تضج بالألم.





قالت أمل السيد، والدة الغريق محمد السيد دياب، والذي غرق في ترعة الاسماعيلية المارة أمام قرية الزوامل قبل 21 يومًا، والدموع تملأ قلبها: "أنا منتظره من 21 يومًا ولسة ماخرجش لحد دلوقتي واستعوضت ربنا وكل اللي انا عايزاه أن اعثر على جثته وأشوفه للمرة الأخيرة".





وأضافت: "بمجرد أن علمت بوقوع ع الحادث شعرت بأن حدث له مكروه واتصلت على هاتفه لكنه لم يجب، وشعرت برجفة تغزو قلبي وأن مكروها قد حدث لابني وما هي إلا ثوان وجائني الخبر الأليم فهرعت إلى الترعة بحثا معهم لأعلم أن احدهم تم إنقاذه والآخر يبحثون عنه".





العثور على أعمال سحر

وتمكن عدد من الغواصين من العثور على أعمال سحر أثناء بحثهم عن جثة الشاب محمد السيد دياب 21 عاما والذي غرق إثر انقلاب سيارة في ترعة الإسماعيلية المارة أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس منذ 21 يوما ولم يعثروا على جثمانه حتى الآن.





كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية من أعلى كوبرى الزوامل ما أسفر عن وقوع ضحايا.





انتقت قوة من الشرطة وتبين أن نحو 7 أشخاص كانوا يستقلون السيارة ومتوجهين إلى إحدى القرى لإحضار فرش عروسة وأسفر الحادث عن وفاة والد العريس فيما أنقذ طفل وشاب وأصيب آثنان آخران.



