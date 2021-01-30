عمرو أديب عن واقعة طبيب الأسنان المتحرش: "فيها توحش"
السبت 30/يناير/2021 - 07:07 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على واقعة طبيب الأسنان المتحرش، إن المجتمع المصري في الفترة الأخيرة انتفض أكثر من مرة لمواجهة قضايا التحرش، لافتا إلى أننا نرصد حالات تحرش رجل بإمرأة، ولكن مؤخرا تم رصد واقعة غريبة وهى تحرش رجل برجل، مضيفا: "لم نكن نسمع بهذا الأمر من قبل".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن واقعة طبيب الأسنان المتحرش بها خيانة أمانة، حيث أنه يقوم بتخدير المرضى ويعبث بهم، وقام بتصوير بعض ضحاياه حتى يبتزهم ويعودوا له لممارسة الرذيلة، معقبا: "حادثة مرعبة".
وتابع الإعلامي، أن هذه الحوادث من التحرش فيها سلب للإرادة حيث أنها حدثت تحت تأثير التخدير، معتبرا أن هذه الواقعة "فيها توحش"، لافتا إلى أن هناك شخصيات عامة كان لديهم الشجاعة لكشف الأمر وقدموا بلاغات للنائب العام، موجها لهم التحية لكشف الواقعة دون خجل.
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