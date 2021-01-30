عمرو أديب عن واقعة طبيب الأسنان المتحرش: "فيها توحش"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على واقعة طبيب الأسنان المتحرش، إن المجتمع المصري في الفترة الأخيرة انتفض أكثر من مرة لمواجهة قضايا التحرش، لافتا إلى أننا نرصد حالات تحرش رجل بإمرأة، ولكن مؤخرا تم رصد واقعة غريبة وهى تحرش رجل برجل، مضيفا: "لم نكن نسمع بهذا الأمر من قبل".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن واقعة طبيب الأسنان المتحرش بها خيانة أمانة، حيث أنه يقوم بتخدير المرضى ويعبث بهم، وقام بتصوير بعض ضحاياه حتى يبتزهم ويعودوا له لممارسة الرذيلة، معقبا: "حادثة مرعبة".



