كشف حساب رونالد كومان مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم





واصل فريق برشلونة الإسباني بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان الابتعاد عن صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالموسم الحالي، بعدما جاء في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ47 نقطة، لتتضاءل فرص الفريق الكتالوني في الاحتفاظ بلقب "الليجا" هذا الموسم.





تولى رونالد كومان القيادة الفنية لفريق برشلونة في أغسطس 2020 خلفًا للمدرب السابق كيكي سيتين والذي رحل بسبب سوء النتائج، ولكن المدرب الهولندي لم يرضى طموحات الجماهير الكتالونية حتى الآن بسبب تذبذب نتائج وأداء الفريق تحت قيادته والابتعاد بشكل كبير عن المنافسة على لقب بطولة الدوري الإسباني.

وقاد المدرب الهولندي فريق برشلونة في 19 مباراة بالدوري الإسباني بالموسم الحالي، حقق 11 انتصارًا، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مثلها، سجل لاعبوه 39 هدفًا، واستقبلت مرماه 17 هدفًا، وحصد 37 نقطة وضعته في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا الإسبانية.





بينما قاد "كومان" فريق برشلونة في 6 مباريات، فازفي 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 16 هدفًا، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وتأهل الفريق لدور الـ16 بالبطولة الأوروبية ويواجه نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.





وفشل رجال المدرب رونالد كومان في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث فاز الفريق على ريال سوسيداد بنتيجة 4 – 3، وخسر نهائي البطولة أمام أتليتك بلباو 3 – 2، بينما فاز الفريق الكتالوني تحت في مباراتين بكأس ملك إسبانيا على فريق كورنيلا، ورايو فاليكانو ووصل لدور الـ16 بالبطولة.



