عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
حرص مصطفى محمد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إلى جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف، على توجيه رسالة خاصة إلى الجماهير البيضاء قبل السفر إلى تركيا.

وكتب مصطفى محمد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"أولا حابب أشكر كل جماهير نادي الزمالك على الدعم وعلى الحب اللي شوفته منكم، وأتمني إني مكونش زعلت حد في جمهور الزمالك وكنت سبب في فرحتكم في أي لحظة في جودي في نادي الزمالك، وأنا لا أنسي فضلكم عليا بعد ربنا في اللي وصلتله. إن شاء الله أرفع اسم نادي الزمالك فوق ودايما أكون عند حسن ظنكم".

وأضاف :"ثانيا حابب أشكر الجهاز الفني والطبي والإداري على كل الدعم والحب اللي شوفته منكم، وأتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم. ثالثا أشكر كل اللعيبة أحسن لاعيبة في مصر ودايما رافعين اسم النادي فوق وكل الدعم والبطولات ليكم إن شاء الله تسعدوا كل جمهور نادي الزمالك ومبسوط إني كنت منكم وبشكركم على دعمكم ليا دايما".


وأتم :"ثالثا أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز أطيب شخصية وأشرف الرجال وكابتن إبراهيم عبد لله وكل المجلس دون استثناء أحد على تحقيق حلمي في الاحتراف، وأخيرًا أتمنى كل الدعم من كل جمهور نادي الزمالك وكل جماهير مصر".

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مصطفي محمد جالطة سراي الزمالك

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