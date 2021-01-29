راجل عظيم وفنان مبدع.. شيرين رضا تنعى محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعرب الفنانة شيرين رضا، عن حزنها الشديد لـ وفاة مصفف الشعر محمد الصغير، والد مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

حيث نشرت شيرين رضا، صورة ظهرت برفقته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليها "ربنا يرحمك يا محمد.. راجل عظيم وفنان مبدع.. وربنا يصبر مها وموللي ومصطفى على فراقك".

في سياق متصل، أعلن الفنان أحمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمة".
راجل عظيم وفنان مبدع.. شيرين رضا تنعى محمد الصغير
راجل عظيم وفنان مبدع.. شيرين رضا تنعى محمد الصغير

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة محمد الصغير محمد الصغير شيرين رضا

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. أنقرة جوجو التركي يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مكالمة تفضح مخططات جماعة الإخوان بعد مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير

منذ أقل من ساعة

حقيقة انتقال نجم الزمالك للدوري المغربي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

منافس الأهلي المنتظر.. إصابة نجمي بايرن ميونيخ بفيروس كورونا قبل مونديال الأندية

منذ ساعة و 19 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ أقل من ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد السقا يطالب الجمهو بالدعاء لحماه محمد الصغير

ماجد المصري ينعى وفاة خبير التجميل محمد الصغير

نادية الجندي تنعى وفاة محمد الصغير

بآية من القرآن.. حلا شيحة تنعى وفاة محمد الصغير

برسالة مؤثرة.. لبلبة تنعى وفاة محمد الصغير

ادعوله.. أحمد حلمي ينعى وفاة محمد الصغير

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

03:16 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات