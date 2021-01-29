راجل عظيم وفنان مبدع.. شيرين رضا تنعى محمد الصغير

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أعرب الفنانة شيرين رضا، عن حزنها الشديد لـ وفاة مصفف الشعر محمد الصغير، والد مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



حيث نشرت شيرين رضا، صورة ظهرت برفقته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليها "ربنا يرحمك يا محمد.. راجل عظيم وفنان مبدع.. وربنا يصبر مها وموللي ومصطفى على فراقك".



في سياق متصل، أعلن الفنان أحمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.



ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمة".

