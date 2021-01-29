حمزة نمرة يروج لأغنيته "معلش": "هعمل بيها أيه"

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شارك الفنان حمزة نمرة، جمهوره ومتابعيه بـ صور جديدة له من كواليس أغنيته الجديد "معلش"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث كتب "نمرة" على الصورة التي نشرها قائلاَ:" معلش هعمل بيها إيه، لا تشيل وجع ولا بتداريه، مبقتش بتحوق خلاص، ولا ناس بتسمع م الأساس، والكل متعلّم عليه".

في سياق منفصل، اقتربت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، من كسر حاجز الـ 30 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية
"آه يا سلام سيبنا الوقت يعدي أوام ما حسبناش اللحظة الجاية دا اسمه كلام عيشنا العمر نربّي حمام بس نسينا نقوم غيّة ومايهمكش عادي اسمع مني الساعة دي مش وقت عتاب أو لوم، فيها ايه لو نرجع تاني وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم فاضي شوية نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة وخلّي حساب الضحك عليّا".

أغنية "فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب.
حمزة نمرة يروج لأغنيته "معلش": "هعمل بيها أيه"
حمزة نمرة يروج لأغنيته "معلش": "هعمل بيها أيه"

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حمزة نمرة

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