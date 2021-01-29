حقيقة انتقال نجم الزمالك للدوري المغربي

أشارت العديد من التقارير الصحفية المغربية، إلى تحرك نادي نهضة بركان المغربي للتفاوض مع الزمالك لضم محمد أوناجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وقال موقع "هسبورت" المغربي، إن اتصالات أولية جمعت مسؤولي الفريق البرتقالي بإدارة الزمالك قبل أيام، من أجل تقديم عرض للتعاقد مع مهاجم الوداد الرياضي السابق.





وتابع الموقع المغربي، أن نهضة بركان جس نبض مسؤولي الزمالك من أجل تقديم عرض للاعب في انتظار رد إدارة الفريق الأبيض.





وكشف مصدر بنادي الزمالك للموقع المغربي أن إدارة النادي لا تنوي التفريط في اللاعب نظرا لقيمته الفنية داخل المجموعة.





وتابع المصدر للموقع المغربي "جايمي باتشيكو يعي جيدا الإمكانات التي يتمتع بها أوناجم، ويفكر في الاعتماد عليه خلال المباريات القادمة، لهذا أعتقد أنه من المستبعد أن يغادر الفريق خلال هذه الفترة رغم جهود نهضة بركان للاستفادة من خدمات اللاعب.





وأنضم أوناجم للزمالك في صيف 2019 وفاز معه بلقب كأس مصر وكأس السوبر المصري والإفريقي.



