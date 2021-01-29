"إنسان جميل".. سيمون تنعى وفاة محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعت الفنانة سيمون، وفاة خبير التجميل محمد الصغير، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت سيمون قائله: "الله يرحم محمد الصغير كان إنسان جميل وفنان في مهنته ومحترم، كنت في اوائل حياتي الفنية، وكان هو كبير وعالمي، وكان بيجي بنفسه يتمم علي شكلي ولبسي وشعري ويشوف محتاجة ايه ويعمله.. جدع من اول يوم لاخر يوم".

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

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