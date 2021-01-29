تعرف على نتائج قرعة دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات

تعرضت محاولات فريق برشلونة لإنقاذ موسمه لضربة موجعة بعدما أوقعته قرعة دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي أجريت اليوم الجمعة، في مواجهة مضيفه غرناطة.

وابتعد برشلونة، بقيادة المدرب رونالد كومان، عن المنافسة على لقب الدوري، ويضع آماله على الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا، خاصة بعد خروج أتلتيكو مدريد وريال مدريد من البطولة.

ولكن لن يكون من السهل مواجهة فريق غرناطة، الذي يقدم أداء جيدا في الدوري الأوروبي، والذي تغلب على نافالكارنيرو، المنافس بالدرجة الثالثة، 6 / صفر أمس الخميس ليصل لدور الثمانية.

وتغلب غرناطة على برشلونة 2 / صفر في الدوري الموسم الماضي، ويحتل المركز السابع حاليا.

وفي المباريات الثلاث الأخرى بدور الثمانية، يلتقي ريال بيتيس مع أتلتيك بلباو وليفانتي مع ضيفه فياريال وأشبيلية مع فريق ألميريا.

وتقام مباريات هذا الدور، وهي من مباراة واحدة، خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير.

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