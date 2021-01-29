رسميًا.. أنقرة جوجو التركي يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

أعلن نادي أنقرة جوجو التركي تعاقده رسميًا مع الدولي الأنجولي جيرالد دوا كوستا في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف.





ونشر النادي التركي عبر حسابه بموقع التواصل تويتر خبر التعاقد مع اللاعب الأنجولي ليزامل السنغالي أليو بادجي المعار من الأهلي لنهاية الموسم.





وكان الأهلي قد أعلن فسخ تعاقده مع اللاعب الأنجولي بعدما تم رفعه من قائمة الفريق الأحمر، لقيد الكونغولي والتر بواليا.





وفي سياق آخر، غادرت مطار القاهرة منذ قلبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب على متن طائرة خاصة متوجهة إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.









ومن المقرر أن تستغرق الرحلة من مطار القاهرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة نحو ٣ ساعات ونصف على أن تصل في السابعة والنصف مساءًا.





ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.

رسميًا.. أنقرة جوجو التركي يتعاقد مع جيرالدو لموسم ونصف