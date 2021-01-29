"التأمين الإجتماعي" يتيح سداد اشتراكات العاملين بالخارج إلكترونيا مطلع فبراير المقبل

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
 وقع جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون بهدف تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني لاشتراكات العاملين بالخارج وكافة الخدمات والمعاملات التأمينية والتي يتم تقديمها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبنك الأهلي المصري.

وأكد رئيس الهيئة، أن البروتوكول يأتي بالتزامن مع التكليفات الرئاسية بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام للمواطن المصري داخل وخارج حدود الوطن وتوفير كافة أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للتيسير على جميع المتعاملين مع الهيئة وبصفة خاصة ابناء مصر المغتربين العاملين بالخارج.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات إلى أن البروتوكول يأتي أيضاً لمواكبة التطور التكنولوجي والمتمثل في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأفاد عوض، بأن البرتوكول يُمكِّن من سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة على أبناء الوطن من المصريين العاملين بالخارج والمؤمن عليهم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.nosi.gov.eg) اعتبارا من الاول من فبراير 2021 وذلك دون الحاجة إلى التنقل ما بين مقار الهيئة لمعرفة المبالغ المطلوبة والبنك لسداد الاستحقاقات.

ولفت إلى أن توفير تلك الخدمة من خلال البنك الأهلي يوفر وقت وجهد المتعاملين مع الهيئة للحصول على خدماتها مع العلم ان هذه تعد المرحلة الاولى من تطوير نظم التحصيل الخاصة بالهيئة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

من جانبه، قال هشام عكاشه، إن البروتوكول يستهدف تدعيم التطوير الذى تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمنظومة الدفع والتحصيل بها وتحويلها إلى منظومة متكاملة للسداد الالكتروني بالتزامن مع التكليفات الرئاسية.

وأضاف عكاشه، أن تعميم السداد الإلكتروني يندرج ضمن استراتيجية البنك الأهلي الداعمة لخطط الدولة للتحول النقدي التي يوليها البنك أولوية قصوى خاصة في ضوء ما يمر به العالم حاليا من احداث وتبعات اثرت على منظومة التحصيل التقليدية ودفعت المؤسسات المالية والخدمية إلى الإسراع بتفعيل خططها لإحلال قنوات السداد الإلكترونية البديلة لتحصيل مستحقاتها.

وأشاد عكاشه بالتعاون والتنسيق بين مسئولي الهيئة والإدارات المعنية بالبنك الذين أسفرت دراستهم للاتفاقية عن وصولها الى افضل وسائل التطبيق.

وأشار إلى ان البنك الأهلي المصري يعد من أوائل البنوك العاملة في التحصيل الإلكتروني لمدفوعات التأمينات والتي يتم تقديمها للتحصيل عن طريق القنوات المختلفة والتي من بينها تحصيل الخدمة عن طريق فروع البنك وكذلك من خلال منظومة الــCPS والتي تعد إحدى الخدمات التي تمكن العملاء من سداد الاشتراكات المستحقة للخدمة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع من أي مكان بالعالم.

بدوره، قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن الاتفاقية ستتيح للمستفيدين من المصريين العاملين بالخارج الراغبين في سداد اشتراكاتهم التأمينية بالعملات الأجنبية استخدام أي من بطاقات الدفع الصادرة لهم من البنوك الخارجية دون الحاجه الى التوجه الى مكاتب الهيئة للحصول على خطابات سداد الاشتراكات التأمينية أو الى مقار البنوك لسداد القيم المستحقة عليهم .

وأضاف أنه يمكن للمشترك الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على شبكه الانترنت من خلال رقمه التأمينى لمعرفة قيمه الاشتراك التأمينى المستحق عليه بحيث يقوم بسداده من خلال البوابة وفقا وآلية السداد المتاحة عليها مع الحصول على ما يفيد السداد.

وأكد أن الخدمة تتيح بذلك توفير الوقت والجهد للمشترك والحد من التعامل النقدي وهو ما يلائم معايير السلامة العامة في ضوء تفشي فيروس كورونا .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فروع البنك العاملين بالخارج الدفع والتحصيل الالكتروني التأمينات الاجتماعية

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ثلث ساعة

حقيقة انتقال نجم الزمالك للدوري المغربي

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. أنقرة جوجو التركي يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

منذ 34 دقيقة

توخيل يطالب تشيلسي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أحمد السقا يتلقى عزاء والد زوجته محمد الصغير

منذ ساعة و 12 دقيقة

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ ساعتين

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

وزارة المالية: "المالية": نشر 7 آلاف ماكينة دفع إلكتروني في مكاتب الشهر العقاري وإدارات الأحياء والمرور والجامعات

خطة الحكومة فى التحصيل الإلكتروني لفواتير المياه والكهرباء

توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر

"المالية": حظر استخدام كروت المحَّصلين نيابة عن المواطنين في التحصيل الإلكتروني

"المالية" تصدر بيان هام بخصوص التحصيل الإلكتروني

"المالية" تعلن عن الحالات التى يقبل فيها الدفع النقدي بدون غرامات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:16 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:00 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

04:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات