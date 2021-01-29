ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يحتل يوسف إبراهيم أوباما نجم فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف.


وتلعب اليوم الجمعة 29 يناير أخر ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:

1- يوسف أوباما 5 أهداف.
2- أحمد سمير 5 أهداف.
3- محمود كهربا 4 أهداف.
4- حسام حسن 4 أهداف.
5- محمد شريف 4 أهداف.
6- جون أوكوبي إيوكا 4 أهداف.
7- رمضان صبحي 4 أهداف.
8- عمرو جمال 4 أهداف.
9- أشرف بن شرقي 3 أهداف.
10- عمر كمال 3 أهداف.

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