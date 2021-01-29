ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

يحتل يوسف إبراهيم أوباما نجم فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف.









وتلعب اليوم الجمعة 29 يناير أخر ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.









وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:





1- يوسف أوباما 5 أهداف.

2- أحمد سمير 5 أهداف.

3- محمود كهربا 4 أهداف.

4- حسام حسن 4 أهداف.

5- محمد شريف 4 أهداف.

6- جون أوكوبي إيوكا 4 أهداف.

7- رمضان صبحي 4 أهداف.

8- عمرو جمال 4 أهداف.

9- أشرف بن شرقي 3 أهداف.

10- عمر كمال 3 أهداف.