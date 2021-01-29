عاجل.. ارتفاع قوي في أسعار الذهب بمصر اليوم الجمعة

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:42 م
اسعار الذهب اليوم الجمعة
اسعار الذهب اليوم الجمعة
الفجر الاقتصادي

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات مفاجئة اليوم الجمعة 29-1-2021، مغيرة مسارها الهابط الذي كانت  شهدته خلال تعاملات اليومين الماضيين.


أسعار الذهب تقفز 4 جنيه في الجرام الواحد:

وارتفع سعر جرام  الذهب اليوم بقيمة 4 جنيه؛ حيث وصل  سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 812 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 928 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا.

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