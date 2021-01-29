



احصل الان.. شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2021 الكترونيا بخطوات بسيطة (وزارة التضامن الاجتماعي)





شروط التسجيل في تكافل وكرامه 2021 ، يعد هذا البرنامج من اهم البرامج الاجتماعيه التي اطلقتها الحكومه المصريه من اجل اعانة الاسر علي توفير الاجتياجات الاساسيه ولكن بعد التاكد من انطباق الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي من اجل ان تصل هذه الاموال للاسر التي تحتاج اليها ، الجدير بالذكر انه بعد ازمة كورونا قد ازداد عدد الاسر التي يريدون ان يتلقوا الاعانات التي تقدمها وزارة القوي العامله من اجل تلبية حاجة ابنائهم من طعام وشراب ونحن بدورنا في هذا المقال سنطلعكم علي اهم الشروط التي تودون معرفتها .





شروط التسجيل في تكافل وكرامه 2021

حددت وزارة القوي العامله مجموعه من الشروط الهامه التي يتم وفقا لها قبول المتقدمين الي الحصول علي معاش القوي العامله حيث تم تحديد هذه الشروط من اجل ان يصل الدعم الي الاسر التي تستحق فعليا هذه المبالغ ، الجدير بالذطكر ان هذه الشروط تنطبق علي السيدات المطلقين ولديهم اطفال في السنين الاولي من التعليم كما يتم ايضا مساعدة الاسر التي ليس لها دخل ثابت او غاب عنها عائلها دون سبب واضح وكذلك يتم منح هذا المعاش للمعوقين كليا او جزئيا واخيرا يتم منحه ايضا للسيدات الارامل حيث يتطلب قبول هذه الفئات تقديم الاوراق التي تثبت الحاله الاجتماعيه التي يعيشونها ثم يتم اجراء بحث اجتماعي للتاكد من احقيتهم .





رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

خصصت وزارة القوي العامله رابط الكتروني من اجل تسهيل الخدمات علي المواطنين كما انها توفر لهم الوقت والجهد ايضا وتجنبهم التجمعات التي تعمل علي نقل وباء كورونا ومن جانب اخر يتم منح هذه المساعدات الي الطلاب الملتحقين بالتعليم بشرط ان يتم احضار ما يثبت انهم مقيدين بالمدرسه التي تتكلف بعمل بحث للطالب واثبات احقيته .



