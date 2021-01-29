ننشر رابط اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021 من خلال موقع دعم مصر tamwin.com وزارة التموين

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:36 م
اضافة المواليد الجدد 2021
اضافة المواليد الجدد 2021

ننشر رابط اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021 من خلال موقع دعم مصر tamwin.com وزارة التموين

اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين الأمر الذي أصبح يتصدر محرك البحث الأن لدى الكثير من المواطنين الذين كانوا ينتظرونه هذا القرار من كثير  للعمل على زيادة الدعم المقدم من الحكومة على المواد التمونية، لذا حرصا منا على المواطنين سوف نقوم بتوضيح الأمر من خلال السطور القادمة في هذا المقال توفيرا عليهم البحث والذهاب لمكاتب التموين بالمحافظات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يصيب الأشخاص.

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن امكانية اضافة المواليد على بطاقة التموين لبعض الفئات المستحقة للدعم وهم “المطلقات والأرامل وحاصلي معاش تكافل وكرامة” وذلك من خلال موقع دعم مصر ،منوه أن التقديم سوف يكون إلكترونيا ولا حاجة للذهاب لأي مكتب للتموين بمنطقته.

خطوات اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين
- الدخول على موقع دعم مصر (اضغط هنا).
- ثم يقوم بالضغط على مربع المواليد الجدد.
- ويقوم صاحب البطاقة بكتابة الرقم القومي له المكون من 14 رقم.
- ثم كتابة رقم البطاقة التمونية.
- تحديد المحافظة التابع لها  والتأكد من صحة البيانات ثم اختيار ضم فرد من الأسرة.
- كتابة الرقم القومي للمولود ثم الضغط على تسجيل الطلب.

ننشر رابط اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021 من خلال موقع دعم مصر tamwin.com وزارة التموين

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