التخطيط تخصص 131 مليون جنيه لدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمي

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد مبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2020/2021، لدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمى ومنها منظومة إنفاذ القانون.

أوضحت "السعيد"، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المبلغ المعتمد جاء فى ضوء توجه الدولة إلى دعم مشروعات التحول الرقمى بمختلف القطاعات، وكذا لتنفيذ عملية التكامل والربط لمنظومة إنفاذ القانون لتشغيلها على الوجه الأمثل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لسرعة الانتهاء من وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من منظومة انفاذ القانون وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت "السعيد"، إلى أن مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائى مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة، حيث سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين فى أسرع وقت وبأقل جهد.

وتابعت السعيد أن منظومة فرض وإنفاذ القانون تتم من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن تكلفة مشروع منظومة فرض وانفاذ القانون تبلغ 262 مليون جنيه، وتختص المرحلة الأولى منه بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائى الموحد فى 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتى الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية.

 

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