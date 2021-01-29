المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إنشاء 14 صناعة في مختلف القطاعات خلال 5 سنوات

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:09 م
يحيي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية
يحيي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية
الفجر الاقتصادي

أعلنت  الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، اليوم الجمعة، عن استراتجيتها  خلال الخمس سنوات مقبلة 2020-2025، والتى تسعي لخلق مجتمع  متكامل مرتكز علي الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

 

وأضافت المنطقة الاقتصادية برئاسة المهنس يحيي ذكي في بيانا صحفي لها،  أن الاستراتجية خلال الخمس سنوات القادمة تعتمد على أن  تكون مصر  منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة إفريقيا،  من خلال خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة ، و توطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، و اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، و تهيئة البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية، و استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي محوري وعالمي في سلاسل الإمداد العالمية ، وتطوير نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية، و الاستفادة من موقع المنطقة والموانئ التابعة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن ،  إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية .

 

وأوضحت الهيئة في بيانا لها، إنها تستهدف تقديم وإنشاء العديد من  الخدمات والصناعات  خلال الخمس سنوات القادمة تشمل كلا من بينها الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، و مواد البناء والصناعات الهندسي، و مراكز البيانات، و اللوجستيات، والتصنيع الزراعي، وللوحات الشمسية،و. عربات السكك الحديدي، و المنسوجات، و المنتجات الدوائية، و المادة الفعالة للمنتجات الدوائية، وإطارات السيارات ، و. المواد الكيماوية، و قطع غيار السيارات (البطاريات الكهربائية).

 

ويستهدف مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  قرار بإنشائها في 2015 بتمنية الاراضي حول قناة السويس بعد مشروع ازدواجها، وتحويلها إلى مركز عالمي  للنقل البحري، بتوفير  تموين وإصلاح السفن.

وأوضت الهيئة أنها في عام 2020 تعاقد ت على تنفيذ 24 شروع مع المطورون الصناعيون  لتنمية المنطقة الصناعية بالعين تكلفة استثمارية تقدر بـ ١،٠٧٧ مليار دولار يتم تشغيلها خلال الثلاث سنوات القادمة، كما نجحت في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لإنشاء مصانع تجميع وتوريد وإعادة تأهيل وحدات متحركة للسكك الحديدية على مساحة ٣٠٠ ألف م٢ وتكلفة استثمارية ٢٤٠ مليون دولار وتوفير 200٠فرصة عمل، وتعاقدت على خمسة مشروعات بإجمالي مساحة ٢٨،٥ ألف م٢ بالأرض المخصصة للمطور الصناعي بشرق بورسعيد EP.

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