روسيا تسجل 19 ألف إصابة بكورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الثاني على التوالي نحو 19 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصد 19238 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 19138 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.5% من المرضى الجدد.

 

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (2799 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2284 حالة).

 

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 534 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 575 وفاة أمس، فيما تماثل 26204 مرضى للشفاء من العدوى.

 

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و813048 إصابة مؤكدة منها 72185 حالة وفاة و485401 حالة نشطة وثلاثة ملايين و255462 حالة شفاء.

 

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 101.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي (411 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، فيما لا يزال أكثر من 643 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.

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