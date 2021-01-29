



(TAMWIN.COM) | تعرف على طريقة اضافة المواليد الجدد 2021 على بطاقات التموين إلكترونيا وانت في بيتك





طريقة اضافة المواليد الجدد 2021، اطلقت وزارة التموين موقعها الالكتروني من اجل اتاحة الخدمات السريعه للمواطنين وذلك لتوفير الوقت والجهد لهم كما انها تجنبهم التزاحم علي الجهات المعنيه بالامر منعا للاصابه بوباء كورونا الذي ضرب البلاد منذ بداية العام الماضي ،الجدير بالذكر ان اضافه المواليد لبطاقات التموين لا يتطلب الا عدة خطوات بسيطه يجريها صاحب البطاقه ونحن بدورنا سنقوم بشرح هذه الخطوات بطريقه سهله تمكنكم من اتباعها واتمام الخدمة لذا فعليكم متابعتنا من خلال السطور التاليه .





طريقة اضافة المواليد الجدد 2021

يوفر موقع دعم مصر للبطاقات التموينيه الكثير من الخدمات الالكترونيه التي يحتاجها المواطن حيث لا تقتصر خدماته علي اضافة المواليد الجدد فقط وانما يمكن من خلاله استصدار بطاقه جديدة او تجديدها في حالة تلفها ويتم استلامها عبر مكتب البريد ،الجدير بالذكر ان هذه البطاقات تم تخصيصها من اجل الاسر محدودة الدخل والسيدات المطلقات او الارامل للمساهمه في اعطائهم سلع غذائيه مجانا لتوفير احتياجات اسرهم من الطعام ،بالاضافه الي ان الوزارة تسمح للمواطنين كل فتره باضافه مواليدهم الجدد لاحتساب لهم سلع خاصه بكل فرد لتكفي احتياجاتهم .





خطوات التسجيل عبر موقع دعم مصر

من خلال هذه الفقره سنتيح لكم الخطوات الواجب عليكم اتباعها من اجل القيام باضافه المواليد الجديد حيث يمكنكم تسجيل الدخول علي الموقع باستخدام الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقه واتباع الخطوات الاتيه :





- قم بتسجيل الدخول عبر الرابط الالكتروني لموقع دعم مصر.

- ثم قم بالضغط علي القائمة سيظهر اختيار اضافة مواليد جدد .

- سجل الرقم القومي الخاص بك ورقم بطاقتك التموينيه .

- ستظهر لك بيانات بطاقتك التموينيه اضغط علي ايكونة ضم فرد جديد .

- سجل الرقم القومي للمولود الجديد واضغط سجل الطلب .



