(TAMWIN.COM) | تعرف على طريقة اضافة المواليد الجدد 2021 على بطاقات التموين إلكترونيا وانت في بيتك

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:52 م
اضافة المواليد الجدد 2021
اضافة المواليد الجدد 2021

(TAMWIN.COM) | تعرف على طريقة اضافة المواليد الجدد 2021 على بطاقات التموين إلكترونيا وانت في بيتك

طريقة اضافة المواليد الجدد 2021، اطلقت وزارة التموين موقعها الالكتروني من اجل اتاحة الخدمات السريعه للمواطنين وذلك لتوفير الوقت والجهد لهم كما انها تجنبهم التزاحم علي الجهات المعنيه بالامر منعا للاصابه بوباء كورونا الذي ضرب البلاد منذ بداية العام الماضي ،الجدير بالذكر ان اضافه المواليد لبطاقات التموين لا يتطلب الا عدة خطوات بسيطه يجريها صاحب البطاقه ونحن بدورنا سنقوم بشرح هذه الخطوات بطريقه سهله تمكنكم من اتباعها واتمام الخدمة لذا فعليكم متابعتنا من خلال السطور التاليه .

طريقة اضافة المواليد الجدد 2021
يوفر موقع دعم مصر للبطاقات التموينيه الكثير من الخدمات الالكترونيه التي يحتاجها المواطن حيث لا تقتصر خدماته علي اضافة المواليد الجدد فقط وانما يمكن من خلاله استصدار بطاقه جديدة او تجديدها في حالة تلفها ويتم استلامها عبر مكتب البريد ،الجدير بالذكر ان هذه البطاقات تم تخصيصها من اجل الاسر محدودة الدخل والسيدات المطلقات او الارامل للمساهمه في اعطائهم سلع غذائيه مجانا لتوفير احتياجات اسرهم من الطعام ،بالاضافه الي ان الوزارة تسمح للمواطنين كل فتره باضافه مواليدهم الجدد لاحتساب لهم سلع خاصه بكل فرد لتكفي احتياجاتهم .

خطوات التسجيل عبر موقع دعم مصر
من خلال هذه الفقره سنتيح لكم الخطوات الواجب عليكم اتباعها من اجل القيام باضافه المواليد الجديد حيث يمكنكم تسجيل الدخول علي الموقع باستخدام الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقه واتباع الخطوات الاتيه :

- قم بتسجيل الدخول عبر الرابط الالكتروني لموقع دعم مصر.
- ثم قم بالضغط علي القائمة سيظهر اختيار اضافة مواليد جدد .
- سجل الرقم القومي الخاص بك ورقم بطاقتك التموينيه .
- ستظهر لك بيانات بطاقتك التموينيه اضغط علي ايكونة ضم فرد جديد .
- سجل الرقم القومي للمولود الجديد واضغط سجل الطلب .

(TAMWIN.COM) | تعرف على طريقة اضافة المواليد الجدد 2021 على بطاقات التموين إلكترونيا وانت في بيتك

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين التموين اضافة المواليد الجدد 2021

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة في الدوري

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يطلب ضم "الصخرة"

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موعد أول مباراة يخوضها الأهلي في الدوري بعد العودة من قطر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يحسم مصير وليد سليمان من السفر إلى قطر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن عن الصورة الرسمية قبل مونديال الأندية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مصطفى محمد يودع زملائه قبل السفر إلى تركيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 13 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة الفنان أشرف صالح

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. بعثة الأهلي تتحرك نحو مطار القاهرة قبل السفر للدوحة

منذ ساعة و 13 دقيقة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يكشف موقف باتشيكو من عودة أيمن حفني إلى الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

اضافة مواليد التموين الجدد بالبطاقات التموينية والزوجة والمواليد عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg

موقع دعم مصر.. كيفية إضافة المواليد الجديد لبطاقات التموين 2021 عبر موقع TAMWIN.COM.EG

وزارة التموين “tamwin” | طريقة إضافة المواليد الجدد بطاقات التموين 2020 بالاسم ورقم البطاقة موقع دعم مصر

موقع دعم مصر وزارة التموين tamwin.com خطوات ورابط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط مباشر لاضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية على موقع tamwin.com دعم مصر نوفمبر 2020 بالرقم القومي

موقع دعم مصر 2020 يعلن عن قبول طلبات إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين المصرية tamwin

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

12:00 م

الزمالك يكشف موقف باتشيكو من عودة أيمن حفني إلى الفريق

01:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات