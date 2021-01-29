موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه غدا السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويتصدر نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 41 نقطة.

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