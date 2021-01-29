الزمالك يكشف موقف باتشيكو من عودة أيمن حفني إلى الفريق

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
كشف عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن موقف البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من عودة أيمن حفني إلى صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة.


وكان أيمن حفني عبر عن رغبته في العودة إلى صفوف نادي الزمالك، من أجل الاعتزال داخل جدران القلعة البيضاء.


وأكد عصام سالم، أن باتشيكو يميل إلى فكرة ضم أيمن حفني لمدة 6 أشهر، لعدة أسباب، وهي وجود أماكن عديدة شاغرة بقائمة الفريق وبالتالي لن تُشكّل إضافة حفني أي أزمة.


وأوضح أن تحقيق رغبة أيمن حفني وأمنيته التي أعلنها بالاعتزال وهو مرتديا القميص الأبيض، أمر يجب النظر إليه أيضا، وطالما الأمر مُتاح سيتم تحقيق حلم اللاعب الذي أظهر مدى ارتباطه وعشقه للكيان الأبيض.

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