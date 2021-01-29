انكماش اقتصاد فرنسا 8.3% خلال العام الماضي

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:18 م
منطقة اليورو
منطقة اليورو
رويترز

أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم أن اقتصاد فرنسا عاود الانكماش مجددا في الربع الأخير من السنة الماضية لكن ليس بالقدر المتوقع بعد أن واجه موجة ثانية من إجراءات العزل العام الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

 

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش 1.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بعد أن ارتفع 18.5% في الربع السابق، حين حقق انتعاشا غير مسبوق عقب أول إغلاق عام.

 

وتتجاوز النتيجة التوقعات بتراجع أربعة بالمئة في المتوسط في استطلاع أجرته رويترز لآراء 28 خبيرا اقتصاديا فيما تراوحت التقديرات بين -1.4 بالمئة إلى -5.3 بالمئة.

 

ويعني هذا أيضا أنه بالنسبة لعام 2020 ككل، انكمش الاقتصاد 8.3 بالمئة، وهذا أفضل من -11 بالمئة وهو التراجع الذي توقعته الحكومة في خططها للميزانية.

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انكماش اقتصاد فرنسا اقتصاد منطقة اليورو

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