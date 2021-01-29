حرق 18 محلا وخسائر بالملاين فى حريق التوفيقية (صور)

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، بندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى عدد من المحلات التجارية بسوق التوفيقية، وإعداد تقرير حول سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات الملحقة به للتأكد من عدم وجود شبه جنائية من عدمه.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق التهم ما يزيد على18 محل، إلى جانب الأكشاك وفرش الباعة الجائلين، مما تسبب فى خسارة بملاين الجنيهات، وجار فحص وحصر المحلات والبضائع.


ويذكر أنه من المحتمل أن يكون سبب اندلاع الحريق هو انفجار كابل كهرباء أدى إلى نشوب الحريق وامتداده إلى المحلات المجاورة.

حيث تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا مفاداه اندلاع حريق بعقار بمنطقة التوفيقية بالقاهرة وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء انتصار منصور بالقاهرة إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، والمحلات الخاصة بسوق التوفيقية وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
وحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
حرق 18 محلا وخسائر بالملاين فى حريق التوفيقية (صور)
حرق 18 محلا وخسائر بالملاين فى حريق التوفيقية (صور)
حرق 18 محلا وخسائر بالملاين فى حريق التوفيقية (صور)
حرق 18 محلا وخسائر بالملاين فى حريق التوفيقية (صور)
حرق 18 محلا وخسائر بالملاين فى حريق التوفيقية (صور)
حرق 18 محلا وخسائر بالملاين فى حريق التوفيقية (صور)

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