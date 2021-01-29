حصاد وزارة الزراعة هذا الأسبوع.. تمويلات بقيمة 47 مليار جنيه لمشروع تجميع الألبان

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:51 ص
وزير الزراعة السيد القصير
وزير الزراعة السيد القصير
الفجر الاقتصادي

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 23، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 22 الى 28 يناير، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

واستهلت الوزارة الانفوجراف الاسبوعي، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لمتابعة "المخطط التنفيذي لتطوير ١٥٠٠ قرية وتوابعها كمرحلة اولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري".

وسلط الانفوجراف الضوء على البيان الذي ألقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام مجلس النواب، لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود لتنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين والمربيين، فضلاً عن الخطة المستقبلية للوزارة، والخدمات التي تقدم للفلاح، فضلا عن تفقد وزيرا الزراعة والري، ومحافظ المنيا، مصانع ومزارع شركة القناة للسكر، والذي يعد اضخم مجمع زراعي صناعي متكامل في مصر، لاتتاج السكر من محصول البنجر، حيث استمعوا الى عرض تقديمي حول المشروع،حيث تم انشاء المصنع على مساحة 240 فدان، فضلا عن 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، مخصصة للاستصلاح والاستزراع، باستخدام طرق الزراعة والري الحديثة والمتطورة.

ووافق وزير الزراعة على تمويل وإقراض 47 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركز لتجميع الألبان فى 4 محافظات، ليصبح جملة ما تم الموافقة على تمويله 118 مليون جنيه يستفيد منها 59 من أصحاب مراكز تجميع الألبان، فضلا عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 50.5 مليون جنيه، .يستفيد منها 274 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 2557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو، بحيث يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 3 مليار وثلاثمائة مليون جنية لحوالى 20 ألف مستفيد، ولتمويل حوالى 224 ألف رأس ماشية.

ووافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على تصدير 20 ألف كتكوت دجاج بياض بيض مائدة عمر يوم إلى دولة غانا مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة، من خلال فتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة (بيض مائدة), مما يؤكد على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجني، كما اعلن معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، تشكيل لجان للمرور على زراعات محصول القمح بالمحافظات المختلفة، للاكتشاف المبكر لمرض الصدأ الاصفر وعلاجها على الفور في حال وجودها، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواصل الدائم وعلى أرض الواقع مع المزارعين في الحقول.

وتمكنت لجان الرقابة والتفتيش، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من ضبط 500 طن من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف، بأحد المصانع بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث ضمت اللجنة ممثلين من كل من: قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

 

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