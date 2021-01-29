اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى الدوحة

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب في الرابعة عصر اليوم الجمعة على متن طائرة متوجهة إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.





ومن المقرر أن تستغرق الرحلة من مطار القاهرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة نحو ٣ ساعات ونصف على أن تصل في السابعة والنصف مساءًا.





ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.





ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠١٢ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.



