أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29-1-2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:00 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
الفجر الاقتصادي

واصلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم   الجمعة 28 -1-2021 ، المحافظة على مستويتها السعرية أمام الجنيه المصري بجميع البنوك، وقد بلغ سعر صرفها  في المتوسط 51.66 جنيه للشراء 52 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتي  مقابل الجنيه المصري اليوم   الجمعة28 -1-20201 :


سعر الدينار الكويتي الدولار في البنك المركزي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في بنك عودة: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي  في البنك المصري الخليجي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في بنك التعير والاسكان: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في الممصرف المتحد:51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي: 51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى اليوناني بمصر51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سعر  الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري :51.69 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

 

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