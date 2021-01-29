ثقافة الغربية تعلن نتائج مسابقة "مبدعي المستقبل"





أعلن فرع ثقافة الغربية اعتماد نتيجة مسابقة "مبدعي المستقبل" للعام المالي 2020/2021م، بمشاركة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وذلك بعد انتهاء لجنة التحكيم المشكلة من مراجعة الأعمال المشاركة، والتي تجاوزت 475 عملا، ما بين فنون كتابة القصة القصيرة، والقصيدة، والرسم، وقد أسفرت نتيجة مجال كتابة القصة القصيرة عن فوز الطالبة منة مازن العجبري بالمركز الأول، فيما جاءت ملك عرفة في المركز الثاني، ريتاج أنيس بالمركز الثالث، وجاء الطالب ابراهيم شيحة، ومحمد شحاته، وعبد الله سبح الله، وأحمد ادريس، بالمراكز من الرابع الى السابع.















