أسعار الدولار اليوم الجمعة 29-1-2021 مقابل الجنيه المصري

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم  الجمعة   29-1-2021 استقرار، حيث لم تشهد  اي تغيرات خلال تعاملات الاسبوع الجاري؛ لتبلغ أسعراها في الموسط نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس  في البنوك 28-1-2021 :

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبي

 

سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع

-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع

-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع

-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء الدولار :

وسجل الدولار أعلى سعر لشرائه في بنك كريدي اجريكول مصر بقيمة 15.68 جنيه، مقابل 15.69 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع الدولار

وبلغ أقل سعر بيع الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية عند 15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشراء

 

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