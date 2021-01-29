تفاصيل مشاركة الأهلي في مونديال الأندية

أعلن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي والمنسق العام لبعثة المارد الأحمر في مونديال الأندية آخر الترتيبات الخاصة بمشاركة الفريق الأحمر في المسابقة العالمية.





ويستهل الأهلي، الذي يشارك للمرة السادسة في تاريخه بكأس العالم للأندية كأكثر فريق عربي وأفريقي يلعب في المسابقة، مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل، الذي توج بلقب دوري نجوم قطر في الموسم الماضي، وذلك في الدور الثاني للمونديال.





وحجز الأهلي مقعده في مونديال الأندية عقب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي للمرة التاسعة في تاريخه، معززاً رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بالبطولة، بعدما تغلب 2-1 على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية للمسابقة القارية بإستاد القاهرة.





وعمل خالد مرتجى منسقاً عاماً لبعثة الأهلي بمونديال الأندية في أكثر من نسخة، وكان رئيساً للبعثة الحمراء التي شاركت في آخر ظهور للفريق بالبطولة عام 2013 بالمغرب، كما يمتلك خبرات دولية كبيرة كونه عضواً بلجنة الأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وقال خالد مرتجى، إن الأهلي سيغادر اليوم الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة عبر طائرة خاصة ببعثة بترأسها رئيس النادي محمود الخطيب.





وأضاف أن البعثة تضم مدير النادي محمد مرجان، والذي سيشغل المنسق الأمني، ومدير إدارة الإعلام ومنسقاً إعلامياً جمال جبر، ورئيس اللجنة الطبية بالنادي محمد شوقي، ومدير التسويق بالنادي أمير توفيق.





وأوضح مرتجى أن اللجنة المنظمة للبطولة منحت الأهلي موعدين للوصول أولهما الرابعة مساء اليوم بالتوقيت العالمي أو السادسة مساء، لضرورة وجود فارق زمني ساعتين بين وصول بعثات الفرق المشاركة بالمونديال، مشيراً إلى أن إدارة الأهلي اختارت الوصول في السادسة مساء بالتوقيت العالمي.





وأشار مرتجى: "خضعنا لمسحة طبية بالقاهرة قبل 48 ساعة للتأكد من خلو البعثة من فيروس كورونا وستكون هناك إجراءات طبية صارمة، إذ ستدخل البعثة في الفقاعة الطبية بمجرد الوصول".





وتابع: "سنخضع لمسحة طبية في المطار ثم نتحرك للفندق الذي سيكون كل من بداخلة ضمن الفقاعة وغير مسموح لهم بالخروج".





وكشف مرتجى "بعثة الأهلي الرسمية تتكون من 58 فرداً بينهم 27 لاعباً بجانب الجهاز الفني والإداري، الأهلي مخصص له طابقين في فندق شيد حديثاً قبل قرابة العام لن يغادره سوي للتدريبات أو المباريات فقط".





وأكد المنسق العام لبعثة الأهلي في المونديال: "المؤتمرات الصحافية ستكون (أون لاين) وبنظام تقنية (زووم)".





وألمح مرتجى إلى أن المجموعة التي ستدخل الفقاعة الطبية سيكون لها مكان منفصل في المباريات وبعيداً عن الحضور، مؤكداً أن اللجنة المنظمة خصصت حافلتين للأهلي لزيادة الإجراءات الاحترازية وتباعد اللاعبين وكذلك سيارتين لرئيس البعثة ومرافقيه والطاقم الإعلامي الرسمي الخاص بالنادي".





وواصل مرتجى حديثه قائلاً: "كل فريق يشارك بالبطولة له ملعب للتدريب بمفرده، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أن التدريب الأخير قبل أي مباراة رسمية بالمونديال لن يكون على الملعب الذي سيشهد تلك المواجهة".





وأضاف مرتجى: "الأهلي سيخوض مباراته الأولي أمام الدحيل بالزي الثالث وهو الكحلي طبقاً لما وصلنا من اللجنة المنظمة، أما الحضور الجماهيري فسيكون بنسبة 30% من سعة الملاعب دون تقسيم بحيث تجلس جماهير الفرق المتنافسة سوياً".





وفي نهاية حواره، كشف مرتجى أن الأهلي تلقى خطاباً رسمياً من "فيفا" بشان المكافآت المالية لكأس العالم للأندية، حيث أوضح أن الفريق المتوج باللقب سينال 5 ملايين دولار بدلاً من 6 ملايين دولار كما كانت من قبل، في حين يحصل صاحبي المركزين الخامس والسادس على مليون دولار فقط بدلاً من 5ر2 مليون دولار.





يذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل سوف يلتقي في الدور قبل النهائي مع بايرن ميونخ الألماني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي أعفته القرعة من اللعب في الدور الثاني للمونديال.



