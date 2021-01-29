أرتيتا: أوديجارد قد يبقى في أرسنال بشرط وحيد

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:00 ص
ارتيتا
ارتيتا
وكالات
كشف مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، عن إمكانية تمديد إعارة لاعب الوسط مارتن أوديغارد لو تأقلم على الحياة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن القرار النهائي بيد اللاعب وفريقه ريال مدريد.

وانضم أوديغارد، البالغ عمره 22 عاماً والذي شارك في ثلاثة مباريات مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، إلى آرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال أرتيتا: "أولاً علينا مشاهدة مدى تأقلمه هنا وتأثيره على الفريق، ثانياً، ما هو رأي ريال مدريد واللاعب، لأنه مملوك لريال مدريد واللاعب لديه رأي مهم أيضاً".

وانضم أوديغارد، الذي شارك مع منتخب النرويج لأول مرة بعمر 15 عاماً، إلى ريال مدريد في 2015 لكنه لم يحجز مكانه في الفريق الأول وخرج على سبيل الإعارة إلى هيرنفين وفيتيس أرنهيم الهولنديين.

وقبل انتقاله إلى آرسنال ارتبط اسمه بالعودة إلى ريال سوسيداد الإسباني حيث لعب هناك في الموسم الماضي على سبيل الإعارة وساهم في احتلال الفريق المركز السادس والتأهل للدوري الأوروبي.

وقال أرتيتا: "أعتقد أنه تحسن في المواسم القليلة الماضية وتطور في الطريق الصحيح، تابعته على قرب لأنه كان يلعب في ريال سوسيداد وهي مدينتي الأم".

وأشار أرتيتا إلى أن أوديغارد ما زال لم يصل إلى حالة بدنية لائقة وربما يشارك في مواجهة مانشستر يونايتد يوم السبت.

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