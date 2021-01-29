بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران بسوق التوفيقية في وسط البلد

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات اشتعال النيران في منطقة سوق التوفيقية بوسط البلد.

واندلع قبل قليل حريق هائل في سوق التوفيقية بوسط البلد، حيث امتدت ألسنة النيران إلى المحلات في السوق، وأتت على جزء كبير منها.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المناطق السكنية المجاورة.

وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق، ومحاصرة ألسنة النيران، وسنوافيكم بالنفاصيل.

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حريق وسط البلد حريق التوفيقية حريق بوابة الفجر الفجر

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