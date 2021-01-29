"فوكس نيوز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء غوانتانامو

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
وكالات

قالت قناة "فوكس نيوز"، أمس الخميس، إن البنتاغون يعتزم تطعيم 40 سجينا من نزلاء سجن غوانتانامو، الأسبوع المقبل بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

 

وذكرت القناة، أن المحامين الذين يدافعون عن 5 متهمين بالتورط في هجمات 11 سبتمبر 2001 ، تلقوا إشعارا من المدعي العام الأمريكي كلايتون تريفيت، بهذا الخصوص.

 

وأشار المحامون إلى أن، أحد المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية، "وقع مذكرة بخصوص نقل لقاحات ضد فيروس كورونا لتطعيم السجناء".

 

ووفقا للقناة، ستتم عملية التطعيم بشكل طوعي، رغم أن عدم تطعيم هؤلاء السجناء، يجعل من الصعب مواصلة المداولات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب.  

 

ونوهت القناة، بأن عملية تطعيم العاملين في السجن المذكور، بلقاحات ضد كوفيد-19، بدأت في 8 يناير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فوكس نيوز جوانتنامو البنتاجون

أخبار تهمك

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 6 ساعات

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 7 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن حقيقة تعاقد الزمالك مع نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ حوالي 9 ساعات

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

سر لقاح سولك.. كل ما تريد معرفته عن حملة تطعيم شلل الأطفال

استشاري: 40% من سكان بريطانيا يرفضون التطعيم بلقاح كورونا (فيديو)

تطعيم 50 مليون شخص في الصين ضد كورونا مع حلول فبراير

وزير الصحة الروسي: نخطط لتطعيم 60٪ من السكان بلقاحات ضد كورونا

ينادون بالحرية ويفعلون عكسها.. تقرير يكشف عن الانتهاكات داخل السجون التركية

النرويج.. وفاة 23 شخصا تم تطعيمهم بلقاح "فايزر" الأمريكي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

08:21 م

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

12:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات