"فوكس نيوز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء غوانتانامو

قالت قناة "فوكس نيوز"، أمس الخميس، إن البنتاغون يعتزم تطعيم 40 سجينا من نزلاء سجن غوانتانامو، الأسبوع المقبل بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت القناة، أن المحامين الذين يدافعون عن 5 متهمين بالتورط في هجمات 11 سبتمبر 2001 ، تلقوا إشعارا من المدعي العام الأمريكي كلايتون تريفيت، بهذا الخصوص.

وأشار المحامون إلى أن، أحد المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية، "وقع مذكرة بخصوص نقل لقاحات ضد فيروس كورونا لتطعيم السجناء".

ووفقا للقناة، ستتم عملية التطعيم بشكل طوعي، رغم أن عدم تطعيم هؤلاء السجناء، يجعل من الصعب مواصلة المداولات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب.

ونوهت القناة، بأن عملية تطعيم العاملين في السجن المذكور، بلقاحات ضد كوفيد-19، بدأت في 8 يناير.