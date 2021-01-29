مائل للبرودة وأمطار على عدة مناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة 29 يناير 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الجمعة نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الجمعة ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من (المنوفية- الشرقية) على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية) على فترات متقطعة.





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.





بيان بدرجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في السويس الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في نخل الصغرى 03 والعظمى 16

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة في طابا الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 04 والعظمى 14

درجات الحرارة في الطور الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة في قنا الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 03 والعظمى 19

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 17 والعظمى 21