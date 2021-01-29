بعد وفاته منذ قليل.. ما لا تعرفه عن الفنان محمود عبد الغفار

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر

توفى منذ قليل الفنان محمود عبد الغفار، حيث أعلن الفنان أحمد صيام، عن وفاته عن طريق  منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبدأ الفنان محمود عبد الغفار مشواره الفنى فى الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية فى السينما والمسرح والتليفزيون غالبا فى دور "الضابط" و "وكيل النيابة" و"الطبيب" و"المحامى" و"ضابط المخابرات".

ومن أشهر الأفلام التي قدمها في السينما المصرية، "جذور فى الهواء" و"المنسى" "المقامر" و"إتفرج يا سلام".

وأبرز المسلسلات التي شارك فيها أبرزها، مسلسل "دموع فى عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام فى الإسكندرية"و "حاره ٥ نجوم". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة ممثل محمود عبد الغفار فنان الفجر الفني

أخبار تهمك

سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 3 ساعات

"هي كدة كدة ميتة".. نورهان دخلت المستشفى للولادة فخرجت بدون ساق (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة محمود القلعاوي (فيديو)

عاجل.. وفاة الفنان محمود الجندي

أشرف زكي يكشف موعد عزاء الفنان محمود الجندي

تعرف على مكان دفن الفنان محمود الجندي

بعد وفاته.. تعرف على موعد تشييع جنازة علي عبد الرحيم

في وفاته...تعرف على تفاصيل معاناة محمود ياسين من الزهايمر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

08:21 م

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

12:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات