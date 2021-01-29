10 وزراء أمام مجلس النواب الأسبوع الجاري

يواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاستماع إلى بيانات الوزراء عن عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويحضر الاسبوع الجاري بدءًا من الأحد القادم عددا من الوزراء لإلقاء بياناتهم أمام النواب، وهم وزراء النقل، والبترول والثروة المعدنية، والمالية والتضامن الاجتماعي.



