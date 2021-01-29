10 وزراء أمام مجلس النواب الأسبوع الجاري

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:45 ص
حنفي جبالي
حنفي جبالي
عبداللطيف هيبة
يواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاستماع إلى بيانات الوزراء عن عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويحضر الاسبوع الجاري بدءًا من الأحد القادم عددا من الوزراء لإلقاء بياناتهم أمام النواب، وهم وزراء النقل، والبترول والثروة المعدنية، والمالية والتضامن الاجتماعي.

‏كما سيحضر وزير العدل، ووزيرة التجارة والصناعة، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الصحة والسكان.

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