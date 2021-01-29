برفقة محمد رجب.. هاجر أحمد تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:15 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشرت الفنانة هاجر احمد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفديوهات "إنستجرام" ، من كواليس مسلسل "ضربة معلم " للنجم محمد رجب ، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة cbc.

وعلقت هاجر على الصورة قائلة: "ضربة معلم محمد رجب جابر وليلي".

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.


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هاجر أحمد محمد رجب فنان ضربة معلم

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