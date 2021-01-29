هاني عازر: شبكة الطرق في مصر أصبحت تماثل نظيرتها بأوروبا (فيديو)

قال المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، إن الدولة المصرية تعمل على تطوير السكة الحديد من جميع النواحي سواء في المزلقانات أو القطارات أو الجرارات أو الإشارات، وفي نفس الوقت تعمل على إنشاء شبكة جديدة من السكة الحديد تعمل بالكهرباء في إطار بناء مصر المستقبل.





وتابع "عازر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"،المذاع على فضائية "مساءdmc"، مساء الخميس، أن القطار الكهربائي الجديد سيربط جنوب مصر بشمالها، والغرب بالشرق، وهذا شيء جيد للغاية، خاصة أنه سيمر بالعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب ومدينة العلمين ومطروح، كما سيربط البحر الأحمر بالمتوسط.



