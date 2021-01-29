هاني عازر: شبكة الطرق في مصر أصبحت تماثل نظيرتها بأوروبا (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:32 ص
هاني عازر
هاني عازر
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، إن الدولة المصرية تعمل على تطوير السكة الحديد من جميع النواحي سواء في المزلقانات أو القطارات أو الجرارات أو الإشارات، وفي نفس الوقت تعمل على إنشاء شبكة جديدة من السكة الحديد تعمل بالكهرباء في إطار بناء مصر المستقبل.

وتابع "عازر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"،المذاع على فضائية "مساءdmc"، مساء الخميس، أن القطار الكهربائي الجديد سيربط جنوب مصر بشمالها، والغرب بالشرق، وهذا شيء جيد للغاية، خاصة أنه سيمر بالعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب ومدينة العلمين ومطروح، كما سيربط البحر الأحمر بالمتوسط.

ولفت إلى أن شبكة الطرق المتواجدة في مصر مماثلة لشبكة الطرق المتواجدة في ألمانيا وأوروبا، وهذا الأمر من الأشياء التي حدثت في الـ6 سنوات الأخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاني عازر قطار كهربائى بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

تقلبات في الطقس خلال الأيام المقبلة.. اعرف التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

4 أسباب لانخفاض إصابات كورونا في مصر.. تعرف عليها

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 10 ساعات

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"مدبولي": 2019 سيشهد تطورا "غير مسبوق" للسكة الحديد وشبكة الطرق

متحدث "الرئاسة": تطوير السكة الحديد سيشمل تكييف الدرجة الثالثة (فيديو)

"السكة الحديد": انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة أسوان

عاجل.. "السكة الحديد": جرار زراعي يقتحم مزلقان يصطدم بقطار بنها

"رسلان": 90% من حوادث القطارات سببها العنصر البشري

السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار المنصورة بمحطة قليوب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

4 أسباب لانخفاض إصابات كورونا في مصر.. تعرف عليها

05:35 ص

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

08:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات